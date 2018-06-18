"هآرتس": جيش الاحتلال يوصي "الكابنت" بعدم اجتياز قواعد اللعبة مع غزة

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن قيادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أوصت وزراء "الكابنت الإسرائيلي" عدم اجتياز خطوط قواعد اللعبة مع قطاع غزة.

ووفقاً للمراسل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، فإن قيادة جيش الاحتلال أوصت بذلك في أعقاب الحرائق التي تشتعل في مغلف غزة بسبب الطائرات الورقية الحارقة.

وحسب هرئيل فحماس لمحت لـ"إسرائيل"، أن الردود العسكرية الكبيرة رداً على حرائق مغلف غزة ستكسر قواعد اللعبة.

وأضاف "هرئيل": "إسرائيل" بعد التصعيد أمس وشنها غارات جوية على أهداف في قطاع غزة تريد الامتناع عن التصعيد مع القطاع لتركز جهودها على الوضع على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان.

وتابع: لكن حماس تريد أن تملي ما تريد من قواعد للوضع فمدى حالة اليأس في قطاع غزة سيحسم أمر إن كانت حماس فعلاً ستجازف نحو الحرب التي سيكون سببها الأطباق الورقية الحارقة، رداً على الغارات الجوية الليلة الماضية على غزة.

وأضاف: الأمر يدل على أن تهديد حماس عقب تلك الغارات يعتبر بمثابة رسالة موجهة لـ"إسرائيل" إن استهدفتونا بسبب الأطباق الورقية فسوف نرد ضد "إسرائيل".