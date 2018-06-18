الشعبية تدين الاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا

دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين، الاعتداء على المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بإنهاء الانقسام ورفع العقوبات عن غزة، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

وأكدت الجبهة الشعبية في بيان صحفي، على حق شعبنا في مواصلة نضاله الوطني والديمقراطي من أجل إسقاط الانقسام وإنهاء كل تداعياته الكارثية على شعبنا بما فيها إلغاء جريمة الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، وصولاً لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.

وشددت الجبهة، على حق الجماهير في التظاهر وحرية التعبير عن رأيها في مجمل القضايا الوطنية والديمقراطية.

كما عبرت عن إدانتها بوضوح لتدخل أجهزة أمن حماس باللباس المدني والاعتداء على جموع المتظاهرين في ساحة السرايا بمدينة غزة، خلال الوقفة التي جاءت تلبية لنداء الأسرى والمحررين لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ورفع العقوبات عن غزة والتي جاءت بإجماع ومشاركة الكل الوطني.

وثمنت الجبهة جموع المتظاهرين الذين لبوا هذه الدعوة، داعية لوقفة وطنية تقضي بمحاسبة وملاحقة كل المتسببين بالاعتداء على المتظاهرين في ساحة السرايا.