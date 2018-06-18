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استشهاد الشاب صبري أبو خضر بعد إصابته برصاص الاحتلال شرق غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:21 - 18 يونيو 2018
الشهيد صبري أبو خضر ‫(41353736)‬ ‫‬.JPG الشهيد صبري أبو خضر ‫(41353736)‬ ‫‬.JPG
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استشهد ظهر اليوم الاثنين، شابٌ فيما أصيب آخر، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" النار عليهم قرب الحدود شرق مدينة غزة.

وقد أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، عن استشهاد الشاب صبري أبو خضر (24 عاماً) بعد إصابته برصاص الاحتلال شرق القطاع

ووفقاً للقناة الثانية العبرية، فقد وصل عدد من الشبان الفلسطينيين منطقة قرب معبر المنطار "كارني"، محاولين إضرام النيران في معدات "إسرائيلية".

وحسب مصادر الاحتلال، فقد أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الشبان خلال فرارهم مما أدى لإصابة اثنين منهم، استشهد على إثرها فيما بعد أحدهم.

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