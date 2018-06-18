تحذيرات هامة من الدفاع المدني بغزة خلال موجة الحر المقبلة

أوصت القيادة العامة للدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الاثنين، المواطنين بأخذ المزيد من الحيطة والحذر، بسبب زيادة درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بين 47 و 50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو على معظم المناطق.

ونبهت القيادة العامة في بيان صحفي، إلى ضرورة اتخاذ بعض التدابير اللازمة كما يلي:

???? يجب إخلاء السيارات من:

1- المواد الغازية.

2-القداحات .

3-المشروبات الغازية.

4- العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

5- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط ( تنسيم ).

6- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل

7- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

???? يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

???? الاكثار من شرب الماء والسوائل.

???? الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.

???? الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس.

???? التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

???? البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٣ ظهراً.

???? وضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والاسوار والمزارع والبلكونات. وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات ...