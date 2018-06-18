الاحتلال ينصب نقطة مراقبة فوق سطح قاعة باب الرحمة داخل الأقصى

نصبت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، نقطة مراقبة عسكرية فوق سطح قاعة باب الرحمة داخل حرم المسجد الأقصى المبارك.

وقال المسؤول الاعلامي في دائرة الأوقاف فراس الدبس، ان منطقة باب الرحمة شهدت منذ ساعات الصباح جملة من التطورات، منها: منع الحرس الموجودين على القبة أعلى السور في منطقة باب الرحمة من متابعة الأمور في المنطقة، واحتجازهم في منطقة معينة، وعدم تحركهم منها، واحتجاز رئيس قسم الحراسة عبد الله أبو طالب بطريقة وحشية لساعات، قبل الافراج عنه.

وفي وقت لاحق، عاثت قوات الاحتلال خرابا في منطقة باب الرحمة، بحق الأعمال التي نفذها متطوعون في شهر رمضان في المنطقة تتيح للمصلين الاستفادة منها، تزامنا مع اقتحامات استفزازية لعصابات المستوطنين، في الوقت الذي شرع فيه الاحتلال باقتلاع أشجار وتنكيله بحراس المسجد، الأمر الذي سبّب توترا شديدا.

وفي ذات السياق، فتحت الشرطة الاسرائيلية باب المغاربة صباح اليوم امام المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في اول يوم بعد عطلة عيد الفطر السعيد.