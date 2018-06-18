فوز اليميني المتشدد إيفان دوكي بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا

فاز اليميني المتشدد ايفان دوكي (41 عاما) بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت في كولومبيا، وشهدت منافسة غير مسبوقة بين اليمين واليسار.

وكان دوكي قد تعهد في وقت سابق بتعديل اتفاق السلام التاريخي الموقع مع حركة التمرد السابقة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في 2016.

وحصل دوكي على 53.98 في المئة من الأصوات مقابل 41.8 في المئة لمنافسه غوستافو بترو (58 عاما) اول مرشح يساري يحقق تقدما بهذا الحجم في انتخابات رئاسية.

وقال الرئيس المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس الذي سيتنحى في آب المقبل فيما كان يدلي بصوته "هذه انتخابات تاريخية، ودعونا نكمل بناء بلد سلام، بلد ديموقراطية، بلد نعتز به جميعا ونساهم فيه جميعا"، حسبما ما أفادت به وكالة "فرانس برس".