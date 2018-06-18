مقتل 3 أشخاص وإصابة المئات جراء زلزال في اليابان

قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 200 آخرين جراء زلزال قوي وقع يوم الاثنين، في محافظة أوساكا غرب اليابان، بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت الوكالة عن الشرطة أنه يوجد بين القتلى طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات سقط عليها جدار بالقرب من مسبح مدرسي بمدينة تاكاتسوكي، مضيفة أن رجلين لقيا مصرعهما أحدهما بمدينة أوساكا والثاني بمنقطة هيغاسيودوغافا.

وأضافت المصادر أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، وقع صباح الاثنين، مركزه يقع شمال محافظة أوساكا وعلى عمق 13 كيلومترا.وأدى الزلزال إلى توقف حركة القطارات، بما فيها القطارات السريعة. وتم إلغاء الرحلات الجوية في مطار أوساكا. كما تم قطع التيار الكهربائي عن 170 ألف منزل وشقة في محافظتي أوساكا وهيوغو، وقامت السلطات اليابانية بفتح مقر طوارئ للتعامل مع عواقب الزلزال.