طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف بغزة والمقاومة ترد بشكل مباشر بقصف "غلاف غزة"

قصفت طائرات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء عدة مواقع للمقاومة شمال غرب مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع اصابات في حين ردت المقاومة بشكل مباشر بقصف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وذكر مراسلنا ان طائرات الاحتلال أغارات على موقع بدر شمال غرب مدينة غزة بصاروخ من طائرات الاستطلاع ثم عاودت استهدافه بصاروخين من نوع اف 16.

كما افاد مراسلنا أن طائرات الاحتلال أستهدفت موقع السفينة شمال غزة ب 5 صواريخ من نوع اف16 بصورة مفاجئة.

واشار إلى ان طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بصاروخين من نوع اف 16 موقع تل الزعتر شمال القطاع.

يشار الى ان طائرات الاحتلال تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة.

وفي ذات السياق أكد مراسلنا أن المقاومة الفلسطينية ردت على القصف بشكل مباشر باطلاق عدة قذائف صاروخية تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، مشيرا الى ان أصوات الانفجارات التي تسمع على حدود غزة هي عباراة عن محاولة من القبة الحديدية للتصدي الصواريخ المقاومة.

فيما طالبت ما تسمى بالجبهة الداخلية للاحتلال المستوطنين في مستوطنات غلاف غزة للبقاء قرب الملاجئ.