الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني للمواطنين آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الإثنين 18 يونيو، وهي كالآتي:
1- الحافلة المرجعة من عمل اليوم الأحد، عليهم التواجد غداً الساعة 6:00 ص في الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.
2- المسافرون الذين سلموا جوازاتهم في صالة "النجار" اليوم، عليهم التواجد غداً الساعة 6:00 ص في صالة "النجار" لتسهيل سفرهم.
3-المسافرون الواردة أسماؤهم في حافلة الجوازات المصرية والحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف المرفق، عليهم التواجد غداً الساعة 6:00 في صالة النجار، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
4- المسافرون الواردة أسماؤهم في باقي الحافلات من الكشف المرفق انتظار إعلان جديد لتحديد موعد سفرهم.