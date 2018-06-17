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الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:12 - 17 يونيو 2018
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني للمواطنين آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الإثنين 18 يونيو، وهي كالآتي:

1- الحافلة المرجعة من عمل اليوم الأحد، عليهم التواجد غداً الساعة 6:00 ص في الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.

2- المسافرون الذين سلموا جوازاتهم في صالة "النجار" اليوم، عليهم التواجد غداً الساعة 6:00 ص في صالة "النجار" لتسهيل سفرهم.

3-المسافرون الواردة أسماؤهم في حافلة الجوازات المصرية والحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف المرفق، عليهم التواجد غداً الساعة 6:00 في صالة النجار، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

4- المسافرون الواردة أسماؤهم في باقي الحافلات من الكشف المرفق انتظار إعلان جديد لتحديد موعد سفرهم.

 

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