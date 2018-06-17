وفد ترامب يحمل بجعبته ميناء ومحطة كهرباء لقطاع غزة

كشفت صحيفة "هارتس" العبرية أن الادارة الامريكية تعمل الان علي تجنيد مبلغ وقدره نصف مليار دولار حتي مليار دولار، من اجل بناء مشاريع لسكان قطاع غزة، ومن بين المشاريع التي يتم دراستها اقامة محطة لتوليد الكهرباء وميناء بحري ومشروع للطاقة الشمسية يقام علي ارض سيناء المصرية.

ووفقًا للصحيفة العبرية فـ "أمريكا تسعي لتجنيد هذا المبلغ من دول الخليج العربي، ومن المتوقع ان تطرح مشاريع غزة خلال المحادثات التي سيجريها الوفد الامريكي والذي يضم غارد كوشنير والمبعوث جايسون غرينبلات مع قادة قطر والسعودية ومصر والأردن وإسرائيل".

ووفقا للصحيفة فالإدارة الأمريكية تأمل ان تساهم تلك المشاريع بتهدئة الوضع بين غزة و"إسرائيل"، وتكون تلك المشاريع خطوة تمهيدية لتعرض الادارة الامريكية خطة صفة القرن.

ووفقا للتقرير، فالنقطة الاهم في نظر الادارة الامريكية الان حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة، مبيناً أن غارد كوشنير يريد الان ضمان التمويل من دول الخليج العربي بالتعاون مع "إسرائيل" ومصر لاقامة محطة توليد طاقة كبيرة في منطقة العريش تخدم قطاع غزة لتحسين الكهرباء في القطاع.

ووفقا لمصدر امريكي فانه تم تجنيد الاموال من دول الخليج سيحل مشكلة كهرباء غزة بسرعة، كما يتم دراسة بناء ميناء بحري امام شاطئ سيناء واقامة منطقة صناعية لتصنيع مواد البناء لتوفير الاف اماكن العمل لسكان القطاع، لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة والوضع الامني في سيناء.