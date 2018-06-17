17 حريقا في الأراضي المحتلة بفعل الطائرات الورقية

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الاحد، ان 17 حريقا اندلع في المنطقة المحيطة بقطاع غزة بفعل الطائرات الورقية المرسلة من داخل القطاع.

واضافت الصحيفة ان ثلاثة حرائق كبيرة من ضمن الـ17 حريقا لم تتمكن فرق الاطفاء من اخمادها حتى الان.

وادعت الصحيفة ان الطائرات الورقية الحارقة تسببت اليوم باشعال اكثر من 1000 دونم، كما ادت الى فرار العديد من الأشخاص من اماكن الحرائق.

واضافت ان جيش الاحتلال نفذ 4 هجمات ضد مطلقي الطائرات الورقية والبالونات، كما هاجم موقعاً لحماس شرق مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة.

وزعمت الصحيفة ان تكلفة اطفاء الحرائق فقط بلغت مليوني شيكل، فيما قدم المستوطنون 65 مطالبة بالتعويضات نتيجة بأضرار ناتجة من الطائرات الورقية إلى حكومة الاحتلال، مشيرة الى ان التقديرات توضح ان الخسائر تقدر بـ 7 ملايين شيكل بفعل الحرائق منذ مارس الماضي.