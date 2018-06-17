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المكسيك يحقق فوز تاريخي على بطل العالم

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 19:52 - 17 يونيو 2018
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فاجئ منتخب المكسيك الجميع، اليوم الأحد 17 يونيو/حزيران، بالفوز على حامل اللقب منتخب ألمانيا بهدف دون رد، في افتتاح مباريات المجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018".

وسجل هدف فوز المنتخب المكسيكي هيرفينج لوزانو في الدقيقة 35 من زمن المباراة، بعد فاصل من المراوغات للدفاع الألماني.

ويتصدر المنتخب المكسيكي بتلك النتيجة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، منتظرا نتيجة مواجهة السويد وكوريا الجنوبية غدا الاثنين.

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