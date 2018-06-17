"سواعد الانتفاضة" ترد على استهداف الاحتلال لمطلقي البالونات والطائرات

قالت مجموعة سواعد الانتفاضة إنها ستستمر في إطلاق المزيد من الشعل والطائرات الحارقة تجاه أراضينا المحتلة.
جاء بيان المجموعة مساء اليوم الأحد، رداً على سياسة الاغتيالات التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد مطلقي الطائرات الورقية المشتعلة.
وقالت سواعد الانتفاضة (المحافظة الوسطى) في بيانها، "إن إطلاق الشعل سيتسمر لتحرق الأخضر واليابس، وعلى حدود غزة صراع عنيد بالبالونات المشتعلة".
وأطلقت طائرات الاحتلال صواريخها قرب مطلقي الطائرات والبالونات المشتعلة أكثر من مرة، فيما استهدفت سيارة فارغة مدعيةً أنها مركبة أحد منظمي وناقلي خلايا إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة".
ويطلق شبان من القطاع طائرات ورقية وبالونات محمّلة بمواد حارقة تجاه الأحراش والحقول الزراعية المحيطة بالمستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في محيط "غلاف غزة"؛ ردًا على جرائم الاحتلال بحقّ المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية للقطاع.
وتسببت الحرائق بخسائر مالية كبيرة للمستوطنين، وباتت تشكّل صداعًا لجيش الاحتلال، وفشل حتى اليوم في إحباط إطلاق الطائرات الحارقة.