الاحتلال بصدد وضع "منصات أمنية" جديدة في "باب العامود"

تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لنصب وتركيب منصات "أمنية" جديدة في باب العامود، أحد أبواب القدس القديمة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن شاحنة كبيرة وصلت المنطقة، اليوم الأحد، وهي تحمل منصات تمهيدا لنقلها إلى الساحة الخلفية عند مدخل الباب الرئيسي، حيث كانت سلطات الاحتلال قد أفرغت الساحة التي كانت تتواجد فيها المنافع العامة لصالح تركيب المنصات الجديدة.

يذكر أن الاحتلال كان نصب ثلاثة أبراج عسكرية في باب العامود، شوّه من خلالها المعلم التاريخي للمنطقة.

وفي سياق متصل، "، اقتحم اليوم قائد شرطة الاحتلال في مدينة القدس "يورام ليفي" برفقة عدد من الضباط، المسجد الأقصى المبارك، وأجرى جولة في منطقة باب الرحمة.

وكان آلاف المصلين المعتكفين في "الأقصى" منذ العشرة الأواخر من شهر رمضان، نفذوا حملة تنظيف كبيرة في منطقة باب الرحمة، بعد أكثر من عشرين سنة من منع الاحتلال ذلك.

وشملت الحملة إزالة الأتربة المتراكمة والأوساخ وترتيب المنطقة.