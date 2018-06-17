نجاة مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية من قصف إسرائيلي جنوب القطاع

نجت، عصر اليوم الأحد، مجموعة شبابية من مطلقي الطائرات الورقية من قصف إسرائيلي جنوب القطاع.

وذكر شهود عيان أنَّ طائرة استطلاع اسرائيلية استهدفت المجموعة اثناء محاولتها إطلاق طائرات ورقية حارقة على الأراضي المحتلة.

وأصيب أمس السبت 3 شبان بعد استهداف طائرات الاحتلال مطلقي الطائرات الورقية الحارقة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت المصادر أنَّ طائرات الاستطلاع أطلقت صاروخاً واحداً تجاه مجموعة من الشبان شرق البريج ما أدى لإصابة 3 منهم، موضحاً أن إصابة أحدهم متوسطة.

كما، وقصفت أمس السبت سيارة شرق حي الشجاعية، ادعت انها تعود لشابٍ من مطلقي الطائرات الورقية الحارقة.

واندلع اليوم وأمس السبت أكثر من 30 حريقاً داخل الأراضي المحتلة بفعل طائرات ورقية وبالونات حارقة أطلقت من غزة.

ووصف عضو "الكنيست" الاسرائيلي، حاييم يلين، أن يوم امس السبت، هو أصعب يوم في مستوطنات غلاف غزة منذ بداية ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة.

وكان ارتفاع درجات الحرارة أمس، عاملاً مساعداً على احراق نسبة أكبر من حقول مستوطنات غلاف غزة.

وتطلبت الحرائق التي اندلعت في المستوطنات مجهوداً كبيراً جدًّا لإطفائها، بالإضافة إلى أنها كبدت المستوطنين خسائر كبيرة في الأراضي الزراعية والأحراش.

بدورها، قالت اللجنة القانونية والتواصل الدولي في غزة إنَّ استهداف الاحتلال الاسرائيلي للمواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة والتهويل لخطر الطائرات الورقية محاولات لجر المسيرات السلمية الى العسكرة وقتل الابرياء العزل.

واعتبرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي في بيان صحفي تكرار جرائم استهداف المتظاهرين سلميا ومستخدمي الطائرات الورقية عبر الطائرات الحربية بدون طيار يؤكد عدم احترام الاحتلال للمبادئ القانونية الدولية، ودليل على استمرار تنكرها للنداءات والمطالبات الدولية المتكررة بوقف استهداف وقتل واصابة المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي وحقهم في التعبير عن الرأي بأي وسيلة مشروعة يرونها مناسبة لإيصال رسائلهم للعالم.