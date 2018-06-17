حرائق في مواقع إسرائيلية بفعل البالونات والطائرات الورقية الحارقة

ذكر شهود عيان ان أكثر من حريق اندلع في مستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي أطلقت من غزة.

وأشار شهود العيان أن النيران اشتعلت قرب مزارع للأبقار في الداخل المحتل بمنطقة صوفا شرق رفح، وآخر اندلع في كيبوتس "ريعيم"، كما واندلع حريق شرق مخيم البريج، وجميعها بفعل الطائرات الورقية الحارقة.

وذكر شهود العيان أن فرق الإطفاء الإسرائيلية تحاول إخماد الحرائق.

وأدت البالونات الحارقة والطائرات الورقية التي أٌطلقت من غزة أمس السبت، لـ 25 حريقاً في مناطق مختلفة في مستوطنات غلاف غزة.

ووصف عضو "الكنيست" الاسرائيلي، حاييم يلين، أن يوم السبت، هو أصعب يوم في مستوطنات غلاف غزة منذ بداية ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة.

وكان ارتفاع درجات الحرارة أمس، عاملاً مساعداً على احراق نسبة أكبر من حقول مستوطنات غلاف غزة.

وتطلبت الحرائق التي اندلعت في المستوطنات مجهوداً كبيراً جدًّا لإطفائها، بالإضافة إلى أنها كبدت المستوطنين خسائر كبيرة في الأراضي الزراعية والأحراش.

واستمرت طواقم الإطفاء الإسرائيلية بإخماد الحرائق الـ 25 حريقاً التي اندلعت في جميع هذه المناطق، لوقت طويل، حيث أنها كانت تمتد بشكل كبير بسبب أحوال الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة.