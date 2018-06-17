الاحتلال يُسرّع أعمال بناء "السور العملاق" حول قطاع غزة

​ذكر موقع "والا" العبري ان جيش الاحتلال يسرع أعمال بناء السور حول قطاع غزة، مع انتهائه من بناء نحو ربع المسافة المنوي تشييدها.

وذكر الموقع أن أعمال بناء السياج شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعد قيام شركات- من بينها أجنبية عملاقة- بتشييد السور في 21 مقطعًا مختلفًا حول القطاع، والانتهاء من بناء 14 كم من أصل 65 جرى التخطيط لبنائها حول القطاع.

وأوضح الموقع أن شركات ألمانية وفرنسية وغيرها سرّعت من أعمال البناء بحراسة مشددة من الجيش، ولاسيما في المناطق المكشوفة من القطاع.

ويسعى الجيش الانتهاء من أعمال بناء السور العملاق حتى نهاية عام 2019 "للإعلان عن إزالة خطر الأنفاق القادمة من القطاع".