الاحتلال يصف أمس بـ "اليوم الأصعب"

وصف عضو "الكنيست" الاسرائيلي، حاييم يلين، أن يوم السبت، هو أصعب يوم في مستوطنات غلاف غزة منذ بداية ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة.

وأدت البالوانت الحارقة والطائرات الورقية التي أٌطلقت من غزة أمس السبت، لـ 20 حريقاً في مناطق مختلفة في مستوطنات غلاف غزة.

وكان ارتفاع درجات الحرارة أمس، عاملاً مساعداً على احراق نسبة أكبر من حقول مستوطنات غلاف غزة.

وتطلبت الحرائق التي اندلعت في المستوطنات مجهوداً كبيراً جدًّا لإطفائها، بالإضافة إلى أنها كبدت المستوطنين خسائر كبيرة في الأراضي الزراعية والأحراش.

واستمرت طواقم الإطفاء الإسرائيلية بإخماد الحرائق العشرين التي اندلعت في جميع هذه المناطق، لوقت طويل، حيث أنها كانت تمتد بشكل كبير بسبب أحوال الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة.