طائرة استطلاع إسرائيلية تقصف مركبة فارغة شرق مدينة غزة

قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، مركبة فارغة متوقفة قبالة مسجد شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرة إسرائيلية دون طيار أطلقت صاروخا واحدا على مركبة متوقفة أمام أحد المساجد شرق مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتدميرها بالكامل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين بالمكان.

وزعم أفخاي أدرعي أن السيارة المستهدفة تعود لمسؤول عن الطائرات الورقية الحارقة.

وكان أصيب مساء أمس مواطنان بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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