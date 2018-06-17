يديعوت: اسرائيل تدرس السماح للصيد في بحر غزة بأقفاص كبيرة

ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت بأنَّ اسرائيل تدرس السماح لصيادي غزة باصطياد الأسماء بواسطة اقفاصٍ كبيرةٍ من أجل زيادة كميات الصيد، خشية من تفجر الأوضاع في قطاع غزة، بعد تأزم الحالة الاقتصادية.

في السياق، قال ضابط في البحرية الإسرائيلية إنَّ الحل لقضية سكان قطاع غزة ليس عسكرياً وإنما يكون من خلال تخفيف القيود على السكان.

وعن رأيه في نقل بضائع لقطاع غزة عبر البحر قال "الفحص يجب ان يكون إسرائيليا فقط".

ووسع الاحتلال مؤخراً مساحة الصيد المسموحة لصيادي غزة لمسافة 9 ميل.

والمساحة المسموحة من قبل البحرية الإسرائيلية للصيادين كانت سابقاً هي 6 أميال، في وقت يعاني آلاف الصيادين من حصار بحري مشدد وانتهاكات إسرائيلية متواصلة.

وتنص اتفاقية "أوسلو" على أن المسافة القانونية التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك داخلها بحرية دون أي اعتراضات إسرائيلية هي 20 ميلا بحرياً.