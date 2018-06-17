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الاتحاد الأوربي يمولُ مشروعاً لجمع معلومات عن جنود وضباط إسرائيليين مجرمين

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 09:24 - 17 يونيو 2018
جنود الاحتلال جنود الاحتلال
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كشفت وثيقة لمعهد الأبحاث مونيتور بأنَّ الاتحاد الأوروبي يمولُ ثلاث منظمات إسرائيلية يسارية لجمع معلومات حول جنود وضباط إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين.

وأشارت صحيفة إسرائيل اليوم نقلاً عن المعهد إلى أن المنظمات اليسارية يش دين لحقوق الانسان، ومنظمة أطباء لحقوق الانسان، ومنظمة كسر الصمت هي المنظمات الثلاث التي سيتم تمويلها لصالح جمع المعلومات عن الجنود والضباط الذين يرتكبون الجرائم.

ولفتت إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي سيخصص مبلغ قدره ربع مليون يورو للمنظمات الثلاث حتى نوفمبر 2019، موضحةً أن المشروع قد يمتد إلى عام 2010.

ويشكك المشروع في نزاهة القضاء الإسرائيلي، إذ يهدف المشروع لمعرفة وتوثيق أسماء الجنود والضباط الذين ارتكبوا الجرائم ضد الفلسطينيين، والذين قدمواً للمحاكم وتم تبرئتهم، والذين أغلقت المحاكم الإسرائيلية ملفاتهم بحجة عدم وجود دالة، ومن الممكن تقديم الأسماء إلى محكمة الجرائم الدولية في لاهاي.

 

 

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