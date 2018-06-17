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الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة بعد يوم حار وجاف

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:44 - 17 يونيو 2018
حالة الطقس حالة الطقس
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ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، ذكرت الدائرة أن الجو يكون صافيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

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