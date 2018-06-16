فاجعة.. ثعبان يلتهم امراة في أول أيام عيد الفطر بأندونيسيا

أفادت صحيفة "Jakarta Post" الإندونيسية بأن ثعبانا عملاقا ابتلع امرأة في جزيرة سولاوسي المحلية.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة المحلية أن السيدة وا تيبا (54 عاما) فقدت مساء الخميس بعد أن ذهبت لتتفقد حديقتها الواقعة على بعد كيلومتر واحد من منزلها. وبدأت العائلة عملية البحث صباح الجمعة. وعثرت أختها على آثار وأحذية وفانوسا على الأرض.

وبعد عدة ساعات عثر المشاركون في عملية البحث عن السيدة المفقودة على ثعبان عملاق يبلغ طوله 8 أمتار، كان في حالة ما بعد تناوله الطعام. وقتله السكان المحليون وعثروا في داخله على جثة المرأة المفقودة.