ترامب يتحدث عن الصورة التي أثارت جدلاً كبيراً !

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصورة التي انتشرت حول اجتماع "السبعة الكبار" بالصورة "السيئة".

وانتشرت صورة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي تقف أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يجلس على كرسيه وتنظر إليه بشكل صارم، ويقف بجوار المستشارة قادة الاتحاد الأوروبي وبجانب ترامب وقف مستشاره جون بولتون، وفي المنتصف بين الفريقين وقف مكتوف الأيدي رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي.

والتقط الصورة المصور الرسمي للحكومة الألمانية ونشرها على إنستغرام حيث وصف ترامب ناشري الصورة بـ"إعلام الأخبار المزيفة".

وقال في تغريدة على تويتر "الأخبار المزيفة تظهر صورًا سيئة فقط من المفاوضات حول الاتفاقيات التي أطالب فيها ما لم يطالب به أي رئيس أمريكي من قبل!". وأضاف أن لديه "علاقات ممتازة" مع المستشارة الألمانية.