بيكيه يرد على "ثلاثية رونالدو" بنقد لاذع

اتهم مدافع إسبانيا جيرار بيكيه، نجم البرتغال كريستيانو رونالدو بادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء وركلة حرة حاسمة، في تعادل ملحمي 3-3 مع البرتغال، الجمعة، في كأس العالم لكرة القدم.

وأشاد بيكيه بـ "الروح القتالية" لمنتخب بلاده، بعد أسبوع فوضوي شهد إقالة المدرب يولن لوبتيغي.

وأحرز رونالدو أول هدف في ثلاثية لا تنسى ليضع البرتغال في المقدمة في الدقيقة الرابعة، بعدما سقط داخل المنطقة تحت ضغط من ناتشو.

كما هز الشباك بتسديدة رائعة من ركلة حرة قرب النهاية ليدرك التعادل في مباراة مثيرة، بعد احتساب مخالفة لصالحه عقب احتكاك مع بيكيه.

وبعد المباراة، قال بيكيه: "كريستيانو يميل بشدة لادعاء السقوط وتحتسب له كل مخالفة تقريبا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف: "نجحنا في الوقوف مجددا بعد العديد من المشاكل لأن بدء كأس العالم باحتساب ركلة جزاء ضدنا في الدقيقة الثانية والتأخر بهدف في غاية الصعوبة، لكننا سجلنا ثلاثة أهداف ويجب أن نشعر بالسعادة بالطريقة التي سارت بها المباراة".

وكانت قدرة إسبانيا على العودة للمباراة بعد أول هدفين لرونالدو أكثر روعة، نظرا للاضطرابات التي عصفت بالفريق بعد إقالة لوبتيغي الأربعاء، لتفاوضه على تدريب ريال مدريد بدون علم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس.

وقال بيكيه، المعروف عنه كرهه لريال مدريد الغريم التقليدي لناديه برشلونة، إن "الوقت ليس مناسبا لتحليل ما إذا كانت إقالة لوبتيغي خطأ أم لا"، لكنه ألمح إلى عدم اتفاقه مع طريقة مدربه السابق في المفاوضات.

وتابع: "علينا أن نتحد جميعا الآن، إنه موقف لم يعجب أحدا لكن كأس العالم بدأت وعندما تنتهي يمكننا رواية القصة، نحتاج إلى التحدث بأقل قدر ممكن والتركيز على كرة القدم".

وأشار اللاعب إلى أن تفاوض مدربه السابق مع مدريد "لا يزعجه"، مضيفا: "لقد طلبه ناد ضخم، لكن الطريقة التي فعل بها ذلك هي مثار الجدل. هناك آلاف الآراء، الرئيس لم يعجبه ذلك واتخذ القرار وتقبله اللاعبون".

وقدم دييغو كوستا مهاجم إسبانيا أداء قويا وتعهد "بمواصلة العمل واستمرار إسكات الناس" بعدما رد بثنائيته في شباك البرتغال على الانتقادات بأنه لا يناسب طريقة لعب منتخب إسبانيا.

كما اعترف مهاجم أتليتيكو مدريد بإعجابه برونالدو بعدما تفوق المهاجم البرتغالي على هدفيه بثلاثية مذهلة.

وقال كوستا: "هناك جدل دائما، وهذا جيد لأنه يعني وجود منافسة في الفريق، (...)، يجب أن أهنئ كريستيانو، ينتقدونه وانظروا إلى ما يفعله. يجب أن يتركه الناس وشأنه. أتمنى لو أكون مثله".