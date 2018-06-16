وفد من الهيئة القيادية لمسيرات العودة يزور جرحى المسيرات بمستشفى الشفاء



















































قام وفد من الهيئة القيادية لمسيرات العودة بزيارة معايدة لجرحى المسيرات في مستشفى الشفاء بمدينة غزة لمشاركتهم فرحة العيد والاطمئنان على صحتهم.

وتقدم الوفد الشيخ خالد البطش رئيس الهيئة القيادية لمسيرات العودة، والأستاذ محمد الحرازين، والدكتور صلاح البردويل، إلى جانب لفيف من قيادات العمل الوطني.

وبعد الاطمئنان على أحوال جرحى مسيرات العودة في مختلف أقسام مستشفى الشفاء، قدم الوفد لهم هدايا رمزية ومعايدات نقدية، كبادرة وفاء وتقدير لما قدموه من أجل فلسطين والمسجد الأقصى.

وأكد الشيخ خالد البطش، أن هذه الزيارات للجرحى ليست إلا لفتة متواضعة تظهر الاهتمام بهؤلاء الأبطال، ورسالة معايدة لهم ولذويهم وتقديرا لما قدموه خلال مسيرات العودة.

والتقى الوفد الزائر مع أبناء عدد من الجرحى، وقدم لهم هدايا رمزية وهنأهم بعيد الفطر.

ووقف الوفد على الأحوال الصحية للجرحى، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وثمن القيادي محمد الحرازين دور جرحى مسيرات العودة في إغاظة الاحتلال، وفي إيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى أحرار العالم بأن هذه الجراح التي نزفت على الحدود ليست إلا وقودا يضيء الطريق نحو تحرير فلسطين.

وتعهد وفد هيئة مسيرات العودة بمواصلة هذه الفعاليات حتى تحقيق أهدافها في العودة إلى الديار ورفع الحصار.