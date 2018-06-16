كونشير وغرينبلات إلى المنطقة لبحث "صفقة القرن" و الأوضاع في غزة

يصل إلى المنطقة الأسبوع المقبل، كل من مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، والموفد الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ولتسويق خطة التسوية الامريكية المرفوضة فلسطينياً.

وذكرت مصادر مطلعة ان كوشنير وغرينبلاط سيبدآن الأسبوع المقبل جولة تقودهما الى: "إسرائيل" ومصر والأردن وقطر والسعودية، لبحث الأوضاع في غزة ولتسويق خطة التسوية الامريكية المعروفة بصفقة القرن. وبحث في نيويورك الليلة الماضية كوشنر وغرينبلات والمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الوضع في الشرق الأوسط.

وفي بيان صدر عن البيت الأبيض جاء ان مناقشات مثمرة جرت حول الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتعزيز التسوية في المنطقة وضمان الاحتياجات الإنسانية في غزة والإجراءات الأخيرة للولايات المتحدة مع الأمم المتحدة.

وكانت مصادر غربية كشفت لموقع "ميدل ايست افيرز" الابعاء الماضي عن ان المبعوث الاميركي لعملية التسوية غريسون غرينبلانت سيتوجه الى الدوحة في العشرين من الشهر الحالي لمناقشة اوضاع غزة الانسانية مع القيادة القطرية.

واوضحت المصادر ان غرينبلانت يميل الى الرؤية القطرية حول ادخال تسهيلات انسانية الى غزة دون الولوج في التعقيدات السياسية لقضية المصالحة الفلسطينية والحصار مؤكدة انه حصل على ضوء اخضر من تل ابيب لتشكيل رؤية حقيقية حول ادخال تسهيلات الى قطاع غزة بصورة عاجلة دون الحاجة الى تنازلات من حماس في الوقت الراهن.

واوضحت المصادر ان تعارضا شديدا يظهر الان بين رؤية المبعوث الاممي نيكولاي ميلادنوف والذي قدم رؤية حول ضرورة ان تكون التسهيلات من خلال السلطة الفلسطينية ومصر واسرائيل ضمن رؤية سياسية تقوم على المصالحة وحل الدولتين وهذا يتعارض مع الرؤية القطرية التي تستبعد مصر من المعادلة وتذهب باتجاه الحلول الانسانية لمشاكل غزة بصورة فورية.

وكشفت المصادر عن رؤية غرينبلانت - الدوحة تعتمد على ايجاد جسم انساني يتولى مسؤولية الاشراف على المساعدات بعيدا عن حماس وان هذا الجسم قد يتشكل من ضمن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الاممية الدولية حيث سيقدم هذا الجسم تقريرا يوميا مدققا عن حركة المساعدات وتطورها الى الجانب الاسرائيلي بالية مشابعة لالية ادخال مواد البناء الى غزة والتي عرفت باسم GRM.