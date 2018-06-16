الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود

أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، تحريك أسعار الوقود اعتبارا من السبت، ما سيوفر للدولة 50 مليار جنيه، ويعزز من ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو 5 بالمئة.

وقال الوزير المصري إن "دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان مقدرا بنحو 139 مليار جنيه وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية قائمة أسعار المحروقات بعد زيادتها نسب مختلفة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تقرر رفع سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه، وبنزين 80 أوكتين إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه للتر، وبنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه من 5 جنيهات للتر، وبنزين 95 أوكتين إلى 7.75 جنيه من 6.60 جنيه للتر.

ورفعت الوزارة سعر اسطوانة البوتجاز للاستخدام المنزلي إلى 50 جنيها من 30 جنيها والاستخدام التجاري إلى 100 جنيه من 60 جنيها.

ووفقا للبيان، تم زيادة سعر غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه للمتر المكعب من 2 جنيه.

وأضاف أنه تم تثبت سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت وترفعه لباقي الصناعات إلى 3500 جنيه للطن.

وتابع البيان: "من المقدر أن يزيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى 125 مليار جنيه نهاية 2017-2018 من 110.148 مليار مستهدفة".