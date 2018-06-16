البيت الأبيض: مناقشات مثمرة جرت حول الاحتياجات الإنسانية بغزة

بحث مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير، والمبعوث الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات والمندوبة الاميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطورات الوضع في الشرق الأوسط والاحتياجات الإنسانية في غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان صحفي: " مناقشات مثمرة جرت حول الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتعزيز السلام في المنطقة وضمان الاحتياجات الإنسانية في غزة والإجراءات الأخيرة للولايات المتحدة مع الأمم المتحدة"، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وسيبدأ كوشنير وغرينبلات الأسبوع المقبل جولة، الى "إسرائيل" ومصر والأردن وقطر والسعودية لبحث الأوضاع في غزة ولتسويق خطة السلام الامريكية المعروفة ب صفقة القرن ، وفقا للإذاعة.