هنية يهاتف أردوغان وأمير قطر والنائب الطيبي



هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني حيث قدم له التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر السعيد.

وعبر هنية عن تقديره لمواقف قطر في الدعم السياسي والمعنوي والانساني للشعب الفلسطيني.

وتناول هنية في الحديث التطورات المتعلقة بمسيرات العودة وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وكيفية متابعته بما يصب في صالح القضية الفلسطينية.

واكد هنية ان هذه المسيرات الحاشدة والتي يشارك فيها المجموع الوطني الفلسطيني سوف تستمر حتى تحقيق أهدافها كاملة وفي مقدمتها انهاء الحصار.

إلى ذلك، هاتف هنية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وقدم له وللشعب التركي التهاني بحلول عيد الفطر السعيد.

وأشاد هنية بالمواقف التركية الاصيلة تجاه القضية الفلسطينية بما في ذلك المواقف الأخيرة سواء في مجلس الامن او عبر رئاسة تركيا منظمة التعاون الإسلامي حيث تقدمت تركيا والجزائر بمشروع القرار الأخير في الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني والذي مثل محاصرة للسياسية الإسرائيلية المدعومة أمريكيا في أروقة الأمم المتحدة.

واكد هنية ان مسيرات العودة سوف تستمر حتى تحقيق أهدافها وفي مقدمتها كسر الحصار وانهاء معاناة شعبنا.

كما ثمن رئيس الحركة جهود تركيا عبر منظمة التعاون الإسلامي والدعوة للقاءات لمناقشة التطورات الخطيرة التي تمر بها القدس وغزة بما يعكس مدى اهتمامها بفلسطين باعتبارها القضية المركزية للأمة.

وعبر عن عظيم شكره لقرار الرئيس اردوغان بنقل جرحى احداث مسيرات العودة وكسر الحصار الى المشافي التركية لعلاجهم.

من جانبه عبر الرئيس رجب طيب اردوغان عن تهنئته للشعب الفلسطيني بصفة عامة وأهالي قطاع غزة بصفة خاصة في عيد الفطر السعيد.

وأكد ان تركيا ستواصل مواقفها الثابتة والداعمة لفلسطين، معتبرا ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير والذي صدر لصالح الحق الفلسطيني يؤكد ان أمريكا رغم انها تمتلك القوة الا انها لا تمتلك الحق في تطويع الموقف الدولي بما يتناقض مع مبادئ حقوق الانسان.

وقال ان تركيا سوف تستمر في جهودها في كل المحافل الدولية من اجل عودة القضية الفلسطينية الى بؤرة الاهتمام الدولي وحماية الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه بما في ذلك انهاء حصار قطاع غزة.

كما تلقى هنية، اتصالا هاتفيا من النائب احمد الطيبي والذي قدم التهاني للشعب الفلسطيني عموما ولأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص، مؤكدا "تضامن الفلسطينيين في الداخل مع إخوانهم في غزة والضفة حتى ينعم شعبنا العيش الكريم وكسر الحصار وإقامة الدولة وعاصمتها القدس".

من جانبه عبر هنية عن عظيم اعتزازه بشعبنا في الداخل على مواقفهم الإيجابية والمؤثرة وخاصة فعالياتهم التضامنية مع القدس وغزة.

واعتبر فعاليات التضامن في الداخل الفلسطيني في حيفا تؤكد على حقيقة الشعار الذي رفع " دم واحد ومصير مشترك".