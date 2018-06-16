الضربة القاضية تقتل أحلام مصر والمغرب

أسدل الستار على منافسات اليوم الثاني في بطولة كأس العالم في روسيا 2018، بظهور منتخبين عربيين هما مصر والمغرب، وخسرا بسيناريو واحد، عن طريق هدف قاتل في اللحظات الأخيرة.

ونستعرض عبر حلقات "حصاد العرب" في المونديال أبرز ما دار مع المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم.

سيناريو الهدف القاتل

خسر منتخبي مصر والمغرب بسيناريو الهدف القاتل، رغم ظهورهما بمستوى جيد.

ونجح منتخب مصر في تقديم مباراة قوية أمام أوروجواي، رغم الخسارة بهدف نظيف، وتعامل منتخب الفراعنة باقتدار مع خطورة الثنائي إدينسون كافاني ولويس سواريز.

وقدم منتخب المغرب أيضاً عرضاً قوياً في مباراة إيران، وسيطر على مجريات الأمور وأضاع عدة فرص على المرمى، ولكنه تلقى هدفاً في الوقت القاتل أنهى حلمه بالخروج ولو بنقطة.

تألق الشناوي وانفعالات صلاح

شهدت مباراة مصر وأوروجواي تألق حارس المرمى محمد الشناوي، وظهوره بمستوى رائع، في أول مباراة رسمية له بقميص الفراعنة بعد أن قارب على الـ 30 عاماً.

ونال الشناوي إشادة العديد من المتابعين وعلى رأسهم المعلق الإنجليزي جاري لينيكر الذي أشاد بقدرات حارس مرمى الفراعنة.

وكان جلوس محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي على مقاعد البدلاء من أبرز مشاهد مباريات العرب اليوم، بعد أن فضل الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب عدم المجازفة به.

رسالة التمياط

وجه نواف التمياط ، نائب رئيس الاتحاد السعودي ورئيس بعثة منتخب الأخضر، رسالة عقب هزيمة المنتخب أمام روسيا بخماسية، وانطلاق الإعداد لمواجهة أوروجواي بالجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وأكد التمياط أن الجميع يتحملون مسؤولية الهزيمة أمام روسيا، موضحاً أنه تحدث مع اللاعبين بعد الهزيمة وأنهم يسعون لتصحيح الأوضاع.

رسالة التمياط أعطت بعض الأمل في إمكانية ظهور أفضل للأخضر السعودي أمام أوروجواي، وتقديم أداء جيد بعيداً عن النتيجة.

جاهزية الخزري

أعلن نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب تونس جاهزية نجم الوسط وهبي الخزري، لخوض مواجهة إنجلترا يوم الاثنين المقبل بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.

واحتفلت بعثة منتخب تونس بعيد الفطر في فندق الإقامة كما خاض المنتخب مراناً قوياً استعداداً لمواجهة إنجلترا.