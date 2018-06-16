صحيفة: الأردن لا ينوي إرسال سفير جديد إلى إيران

قال مصدر أردني مسؤول، اليوم الجمعة، إن قرار نقل سفير المملكة بطهران إلى مركز وزارة الخارجية جاء استنادا إلى قرار سابق باستدعائه بناء على موقف المملكة إزاء السياسات الإيرانية، على حد قوله.

وأوضح المصدر في حديث لـ"الغد" أن الإرادة الملكية بالموافقة على قرار استدعاء السفير عبد الله سليمان أبو رمان، صدرت يوم الخميس، مؤكدا أنه "لا نية لإرسال سفير جديد إلى إيران".

وأضاف أن القرار يأتي تأكيدا على موقف الأردن الرافض لسياسات إيران في المنطقة وتدخلاتها في شؤون الدول العربية، خصوصا الدول الخليجية، مشددا على أن "أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج من أمن الأردن".

فيما نقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قوله: "إننا نريد علاقات إقليمية قائمة على التعاون واحترام الآخر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ووفقا للقوانين والمواثيق".

وفي وقت سابق من الجمعة، أفادت وسائل إعلام بأن الأردن نقل سفيره عبد الله سليمان أبو رمان، من طهران إلى مقر وزارة الخارجية في عمان، دون أن يسمي سفيرا آخر مكانه.