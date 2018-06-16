الاحتلال يقرر هدم منزل أم ناصر ابو حميد في مخيم الأمعري

سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، السيدة أم ناصر أبو حميد اخطارا بهدم منزلها، في أعقاب اتهام نجلها اسلام بقتل جندي اسرائيلي في مخيم الامعري جنوبي رام الله قبل 3 اسابيع.

والسيدة لطيفة ام ناصر أبو حميد هي والدة الشهيد عبد الناصر أبو حميد، والأسير ناصر أبو حميد محكوم (7 مؤبدات و50 عاما)، نصر ابو حميد (5 مؤبدات)، شريف ابو حميد (4 مؤبدات) ومحمد ابو حميد (3 مؤبدات و30 عاما)، ومجموع احكام ابنائها بالسجون هي 19 مؤبدا، يضاف لهم اسلام، المتهم بقتل الجندي.

وأمهلت سلطات الاحتلال أم ناصر 48 ساعة للاستئناف على القرار الجائر، رغم لن هذه المهلة شكلية ولا معنى لها.

وسبق لسلطات الاحتلال أن هدمت منزل أم ناصر عدة مرات سابقا، بعد اتهام ابنائها بقتل جنود إسرائيليين.