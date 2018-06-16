الطقس: أجواء حارة وجافة

يكون الجو اليوم السبت صافياً بوجه عام حارا الى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الأحد يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الاثنين يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .