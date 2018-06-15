طائرات الاحتلال تقصف موقعين شمال وشرق غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، نقطة مراقبة تابعة لحركة حماس في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إن الطائرات الإسرائيلية قصفت نقطة مراقبة تابعة لحماس بالقرب من المكان الذي تم منه إطلاق بالونات حارقة في شمال قطاع غزة".

وذكرت وزارة الصحة أنه لم يقع إصابات في مكان القصف.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت القناة الـ14 "الإسرائيلية" أن 11 حريقاً اندلع في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

كما واستهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أرض خالية شرق موقع ملكة وسط القطاع دون إصابات.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية صاروخا من قطاع باتجاه اراضينا المحتلة دون صافرات الإنذار.