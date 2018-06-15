هذا ما قالته الحملة الشعبية لرفع العقوبات عن قطاع غزة

أكدت الحملة الشعبية لرفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، أنها حملة وطنية شعبية وحدوية، مفتوحة لمشاركة أي فلسطيني أينما تواجد ويتفق مع أهدافها.

وأوضحت الحملة في بيان لها، أنها لا تخدم أيّ طرف من أطراف الانقسام أو جهات أخرى، بل تسعى لرفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على أهل قطاع غزة بشكل فوري وشامل.

كما تستنكر الحملة محاولات طرفي الانقسام استغلالها لتحريك أهداف سياسية، سواء بالقمع والتشويه أو الاستغلال السياسي.

وكان رئيس السلطة محمود عباس بدأ في فرض جملة من العقوبات على قطاع غزة في أبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها جراء عدم اضطلاع الحكومة بمهامها، ورغم حلها في سبتمبر / ايلول بذات العام إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في أبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

وكانت الحكومة الفلسطينية صرفت مطلع مايو /أيار الماضي ما نسبته 50% من الرواتب عن شهر مارس، في حين لم تصرف حتى الآن رواتب شهر أبريل لهذا العام، فضلًا عن الجزء المتبقي من الراتب عن شهر مارس.