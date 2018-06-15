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اندلاع 11 حريقاً في مستوطنات "غلاف غزة" بفعل الطائرات والبالونات الحارقة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:56 - 15 يونيو 2018
حريق بفعل طائرة ورقية حريق بفعل طائرة ورقية
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ذكرت القناة الـ14 "الإسرائيلية" مساء اليوم الجمعة، أن 11 حريقاً اندلاع في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وأشارت إلى أن أطقم الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق عقب التهام النيران للأحراش الزراعية.

وفي وقت سابق أطلقت طائرات الاحتلال صاروخين صوب مطلقي الطائرات الورقية شرق البريج وسط قطاع غزة، دون أن تقع إصابات.

وقال جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "إن طائراته أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه مجموعة كانت تستعد لإطلاق طائرات ورقية، وسيارة عملت على نقلها إلى الحدود".

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