إصابة 5 مواطنين في شجار عائلي بقلقيلية

أصيب خمسة مواطنين، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة في شجار عائلي وقع ظهر اليوم الجمعة، وسط مدينة قلقيلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن شجاراً عنيفاً وقع في مدينة قلقيلية أدى لإصابة خمسة مواطنين طعناً بالآلات الحادة وتم نقلهم للمستشفيات في قلقيلية ونابلس ووصفت احداهما بالخطيرة، مشيراً إلى ان الشرطة اعتقلت 4 أشخاص مشاركين في الشجار.

وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والعقل على لغة العنف، والتوجه للقضاء والشرطة لحل الخلافات، وعدم استيفاء الحق بالذات.