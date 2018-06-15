العرب للمنتخب المصري: أنتم رجالة رفعتم راسنا فالعالي

رغم الخسارة القاتلة للمنتخب المصري في مباراته الأولى بكأس العالم أمام منتخب الأوروغواي بهدف نظيف؛ إلا أن جماهير الدائرة المستديرة في العالم العربي والإسلامي أبدت سعادتها من الأداء المشرف والبطولي للمنتخب المصري.

ووصفت جماهير الدائرة المستديرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أداء المنتخب المصري في أول مشاركة له بكأس العالم بعد 26 عاماً بالمشرف والمميز والمطمئن في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة العالمية المقامة في روسيا.

يُشار إلى أن المنتخب المصري خسر مباراته أمام الأوروغواي بهدف نظيف في الوقت القاتل من المباراة ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بعد روسيا وأورغواي، فيما تحتل السعودية المركز الأخيرة من المجموعة.

وعلقت مريم آل ثاني على هزيمة المنتخب المصري قائلة: "حظ أوفر للمنتخب المصري الذي أدّى أداء رجولي مشرف حيث تلقى الهدف في مرماه في الدقيقة ٨٩!، معتبرة أن الحارس المصري محمد الشناوي نجم المباراة بعدما تمكن من التصدي للعديد من الكرات الخطيرة من الثنائي المزعج في الأوروغواي (كافاني وسواريز).

فيما كتب أخر على صفحته: "والله المفروض أي مواطن أو مشجع أو محب لمصر أن يرفع راسه لهذا المنتخب الذي يلعب بكل هذه الثقة والصمود امام أحد اقوى منتخبات العالم، فهذه الروح الوطنية التي نحتاجها للمنتخب السعودي للأسف، مشيراً إلى أن مصر لعبت بروح وثقه واخلاص وواقعيه لكن كرة القدم غدارة هاردلك منتخب مصر العظيم.

وكان المنتخب السعودي تلقى هزيمة ساحقة من الدب الروسي في افتتاح بطولة كأس العام 2018 بخماسية نظيفة.

وأشار لمراكشي وهو ناشط على توتير، إلى أن مستوى المنتخب المصري في هذه المباراة ممتاز، مبدياً تفاؤله من قدرة المنتخب المصري على تحقيق الفوز ضد روسيا والسعودية في

المباريات القادمة ضمن المجموعة الاولى من كأس العالم.

فيما قالت فرح والتي تضع علم المغرب على صورتها الشخصية: "إخوتي المصريين يجيب ألا تحزنوا فلكم فريق رائع يقاتل من أجل أن يفرحكم فواصلوا مساندته حتى الدقيقة الأخيرة، فلكم منتخب شرف كل العرب.

وتمنى عصفور من سلطنة عُمان، التوفيق للمنتخبين المصري والسعودي في المباريات القادمة خلال دوري المجموعات في كأس العالم، كما تمنى أن تنتهي الخلافات السياسية وأن تعيد الكرة الوحدة العربية والإسلامية بعدين عن الفتن والسب والشتم.

ويبقى للمنتخبين المصري والسعودي مُبَارَتين ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم واحدة تجمعهما مع بعضهما البعض، والثانية تجمع المنتخب المصري والروسي، والمنتخب السعودي مع الأوروغواي.

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