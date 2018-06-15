كريستيانو رونالدو يوافق على السجن لمدة عامين

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن توصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد إلى تسوية مع الضرائب الإسبانية حول قضية التهرب الضريبي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كريستيانو رونالدو اعترف بالجرائم التي ارتكبها بالتهرب من دفع الضرائب لحكومة الإسبانية، ووافق على السجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة مالية قدرها 18.8 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة أن كريستيانو رونالدو حل جميع المشاكل المالية والإدارية بخصوص التهرب الضريبي لكنه يريد رفع عقوبة الحبس لمدة عامين بدفع غرامة مالية حتى لا يتسبب ذلك في مشاكل له في المستقبل.