هلال القدس ينتظر الإشارة للتوجه لغزة لمواجهة شباب خانيونس

يستعد هلال القدس، بطل كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية، للتوجه إلى قطاع غزة، لخوض ذهاب نهائي كأس فلسطين، أمام شباب خان يونس، يوم 20 يونيو/حزيران الجاري.

وواصل هلال القدس تدريباته اليومية، على ملعب عقبة جبر بأريحا.

وركز المدير الفني، خضر عبيد، على الجوانب التكتيكية وخطة اللعب.

ويترقب هلال القدس صدور التصاريح، من جانب اتحاد الكرة، للتوجه إلى قطاع غزة.

ومن المنتظر أن يبلغ الاتحاد نادي الهلال، بموعد السفر يوم الأحد على الأغلب، للوصول إلى غزة قبل يومين من اللقاء.

ويبحث الهلال عن رباعية تاريخية غير مسبوقة، حيث أحرز الثلاثية في الضفة الغربية "دوري المحترفين، وكأس فلسطين، والسوبر".