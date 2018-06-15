روحاني: أؤمن ان أرض فلسطين ستعود بعون الله إلى أصحابها الاصليين

قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الجمعة، إنني أؤمن أن أرض فلسطين ستعود بعون الله إلى أصحابها الاصليين، مضيفا أن عيد الفطر رمز للعودة إلى الفطرة الإلهية الإنسانية.

وفي رسالة وجهها إلى الشعب الايراني قدم حسن روحاني التهنئة إلى الشعب الايراني بحلول عيد الفطر المبارك، قائلا: إن عيد الفطر رمز وتجسيد بهيج للعودة الى الفطرة الإلهية الإنسانية.

ووصف روحاني عيد الفطر بأنه يوم انتصار الانسان الموحد في المعركة ضد هوى النفس بمختلف أنواعه وأشكاله، وهو عيد عظيم للمؤمنين من النساء الرجال الذي تمكنوا من تجسيد عبوديتهم الخالصة أمام القوة المطلقة الأزلية بأجمل وأكمل نحو.. عيد الفطر رمز جذاب وبهيج للعودة الى الفطرة الإلهية الإنسانية.

وأضاف: أن عيد الفطر هو يوم بذل المساعدة للمحتاجين وصلة الارحام.. هو اليوم العظيم لتقديم الشكر لله على التوفيق للعبادة والمعرفة والطاعة والتزكية المعنوية من كل شيء سوى الله.

وتابع: ان الشعب الايراني يتقاسم الاحتفال بهذا العيد العظيم مع جميع المسلمين بعيدا عن القيود القومية والمحلية، ما يسمو به عيدا عالميا لجميع المسلمين في العالم، داعيا جميع المسلمين إلى التمسك بالوحدة والتلاحم في مقابل الظلمة.

وأشاد روحاني بمشاركة الشعب الايراني الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي دفاعا عن قضية الشعب الفلسطيني، وأكد الحفاظ على التضامن بين الامة الاسلامية، وقال: أؤمن أن أرض فلسطين ستعود بعون الله الى أصحابها الاصليين.

وأعرب الرئيس الايراني عن أمله بأن تستمر الثمار المعنوية البناءة الاجتماعية والاخلاقية لشهر رمضان المبارك طيلة أيام السنة، من خلال رفع مستوى الصبر والتحمل في جميع المجالات، من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة لحركة الوطن الاسلامية المتسارعة نحو تحقيق الاهداف التنموية.