ترامب.. "تحية عسكرية" لكوريا الشمالية وجدل يشتعل

واجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتقادات، الخميس، بعد نشر تسجيل فيديو يظهر فيه وهو يحي جنرال كوري شمالي تحت أنظار كيم جونغ أون.

والتقط المشهد خلال زيارة ترامب إلى سنغافورة حيث عقد، الثلاثاء الماضي، قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي وعرضه التلفزيون الكوري الشمالي، الخميس.

وفي التسجيل يبدو كيم وهو يقدم جنرالا من بلاده إلى ترامب، الذي يمد يده لمصافحته، إلا أن الجنرال يؤدي التحية فيرد ترامب بالمثل بشكل مقتضب.

وندد معارضو ترامب بالتحية، إذ يعتبرون أن ترامب كان متساهلا جدا مع كيم، الذي يتهم نظامه بانتهاكات عدة لحقوق الإنسان.

وعلق السناتور الديمقراطي، كريس فان هولن، في تغريدة على تويتر": "الأمر ليس مفاجأة لأحد فكوريا الشمالية استغلت رئيسنا لحملتها الدعائية".

واضاف فان هولن: "حصل كيم على تنازلات فورية دون أن يلتزم بشيء ملموس في المقابل. من المقزز رؤية ترامب يتخلى عن حلفائنا في كندا ويشيد بكيم ويحيي جنرالاته".

في المقابل، ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، بالقول إن ترامب كان يحاول أن يكون لبقا، وقالت: "إنها مجاملة عادية (...) عندما يلقي جنرال عسكري من حكومة أخرى التحية فيجب الرد".

وكان الرئيس السابق، باراك أوباما، واجه انتقادات حادة من معارضيه الجمهوريين عندما انحنى أمام الإمبراطور الياباني أكيهيتو في العام 2009.

كما شنت وسائل الإعلام الأميركية المحافظة هجوما في ذلك العام ضد أوباما عندما انحنى أمام العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأيضا في 2014 عندما أدى تحية عسكرية وهو يمسك بفنجان قهوة.