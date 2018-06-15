نتنياهو يرحب بتنظيم روسيا عيدها الوطني في القدس لأول مرة

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتنظيم روسيا عيدها الوطني في القدس، لأول مرة مساء أمس.

وقال نتنياهو الذي شارك في الإحتفال الذي نظم في ساحة سيرغي في القدس الغربية مساء الخميس "يسرنا أن نكون هنا لسببين: أولا، هذا هو العيد الوطني الروسي ويتم الاحتفال به في القدس وأقدر أنه ستكون هناك أعياد كثيرة سيتم الاحتفال بها في القدس".

وأضاف، بحسب بيان له، اليوم الجمعة "أكن احتراما كبيرا لروسيا ولمساهمتها في الحضارة الإنسانية ولشجاعة مواطنيها، من وجهة نظر الشعب اليهودي".

وكانت روسيا تنظم احتفالاتها لهذه المناسبة في تل ابيب.

وقال السفير الروسي في تل ابيب اناتولي فيكتروف إن تنظيم الإحتفال في القدس الغربية يأتي متسقا مع البيان الروسي العام الماضي الذي رأى في القدس الغربية عاصمة لإسرائيل " حسبما نقلت عنه صحيفة "الجروزاليم بوست "، اليوم.

ولفتت الصحيفة إلى أن ساحة سيرجي أقيمت عام 1890 لاستقبال الحجاج الروس الذين يزورون الأرض المقدسة.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اعادت الساحة في العام 2007 إلى الحكومة الروسية حيث تم افتتاحها العام الماضي وتضم فندقا صغيرا ومتحفا ومكتبة.

وقالت الخارجية الروسية قالت، إبريل 2017، "نؤكد من جديد التزامنا بالمبادئ التي وافقت عليها الأمم المتحدة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، والتي تشمل وضع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، وفي الوقت نفسه، نرى القدس الغربية عاصمة لإسرائيل ".