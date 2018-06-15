الطقس: جو صاف وحار نسبياً في أول أيام العيد

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اول ايام عيد الفطر السعيد صافياً بوجه عام وحارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافياً بوجه عام حارا الى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.