الجهاد الاسلامي برام الله تنعى المناضل أحمد زَيّادْ

نعت قيادة حركة الجهاد الإسلامي في محافظة رام الله و البيرة المناضل الوطني الكبير أحمد محمود زَيّادْ " أبو سمير"، و الذي توفي ظهر اليوم، و هو من بلدة عنابة المهجرة قضاء الرملة .

و بعد صلاة العصر انطلقت جنازة المناضل زياد و سط حضور رسمي و شعبي و جماهيري من مسجد النور في مخيم الجلزون الى مقبرة المخيم بالمنطقة الغربية .

و أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي أن المناضل زياد عميد من أعمدة النضال الوطني ، و لجان العودة ، و الأعمال الخيرية ، و المجتمعية ، و العمل الصالح في مسجد النور الكبير المجاور لمنزله في مخيم الجلزون .

و عرف عنه اهتمامه بالوحدة الوطنية ، و الإسلامية، و العمل مع عوائل الأسرى بفعاليات الأسرى ، و زيارات أبنائه الكوادر في حركة الجهاد الإسلامي في قلاع الأسر الصهيوني.

و حضر وفد من الأسرى المحررين لحركة الجهاد الإسلامي يضم الشيخ ماهر الاخرس ، و نظير نصار ، و المحامي محمد علان الى بيت العزاء لتقديم واجب العزاء .

و قدم عدد من قيادات العمل المقاوم و المجتمعي واجب العزاء لعائلة الفقيد .