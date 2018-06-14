مفتي فلسطين: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة، غرة شهر شوال، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المفتي: في الاجتماع المنعقد في دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك، لمتابعة تحري هلال شهر شوال لعام 1439هـ، فقد ثبت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وعليه يكون غدا الجمعة 15/6/2018، أول أيام عيد الفطر.

وكان المفتي أعلن، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ، في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق صباحا، حسب التوقيت الصيفي.

وحث المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم.

كما اعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن يوم غد الجمعة الموافق 15 يونيو/حزيران 2018 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها مساء اليوم بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، برئاسة الدكتور ثقيل الشمري.