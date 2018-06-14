روسيا تكتسح السعودية بخماسية نظيفة في افتتاح المونديال

أحرز المنتخب الروسي خماسية نظيفة في مرمى المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم التي انطلقت في روسيا اليوم الجمعة.

وبعد بداية قوية للمنتخب السعودي في الدقائق الأولى حاول خلالها فرض نسق قوي للمباراة، خطف المنتخب الروسي الهدف الأول في الدقيقة 12 عبر يوري غازينسكي، ثم أضاف البديل دينيس تشيريشيف الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

ولم تنجح تغييرات المدرب الأرجنتني أنطونيو يتزي في تعديل طريقة لعب المنتخب السعودي الذي تلقى هدفا ثالثا وقاتلا في الدقيقة 71.

وفي وقت كان الجميع ينتظر نهاية المباراة سدد تشريشيف كرة جميلة ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، ثم نفذ كولوفين مخالفة مباشرة في مرمى الحارس المعيوف ليختتم الخماسية في الدقيقة الرابعة للوقت بدلا من الضائع.

بهذه النتيجة أحرز المنتخب الروسي ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتا في انتظار المباراة الأخرى في المجموعة بين أوروغواي ومصر غدا الجمعة.