السعودية تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت وسائل إعلام سعودية عن رؤية شهر شوال مساء اليوم الخميس وبالتالي سيكون يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية نجح متراؤون في رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس، وبذلك يُنتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن إثبات الشهادة وفي حال ثبوتها سيكون يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت لجان الترائي في مناطق المملكة قد استجابت مساء اليوم الخميس لدعوة المحكمة العليا، وخرجت إلى المراصد الفلكية والمواقع المرتفعة لتحري رؤية الهلال.

وتعقد المحكمة العليا حاليا جلسة، تتحرى فيها ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال،وذلك تمهيدا للإعلان الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك.