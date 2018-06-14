العالم يترقب انطلاق كأس العالم مساء اليوم في روسيا

تنطلق اليوم منافسات أقوى بطولة في كرة القدم، #كأس_العالم 2018 في #روسيا، والتي من المقرر أن تتواصل حتى الخامس عشر من تموز/يوليو المقبل.

ويشارك في هذا الحدث العالمي، أربعة منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ البطولة وهي مصر والسعودية والمغرب وتونس، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات الروسية لتأمين المناسبة الرياضية الأهم في العالم.

ويقع منتخبا مصر والسعودية في المجموعة الأولى بجوار كل من روسيا والأوروغواي، بينما يقع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية بجوار كل من إسبانيا والبرتغال وإيران، في حين يلعب المنتخب التونسي في المجموعة السابعة بجوار كل من بلجيكا وإنجلترا وبنما.